Ranieri non farà sconti: "Voglio una grande prova dai miei giocatori"

Liguria - "Abbiamo il giusto spirito di rivalsa nei confronti dello Spezia che ci ha battuti all'andata". E nessuno si aspettava diversamente dalla Sampdoria di Claudio Ranieri, reduce dal tonfo di Milano contro l'Inter e con in testa la voglia di arrivare a 52 punti. Ovvero di doppiare i 26 fatti nel girone d'andata. Serve una vittoria contro gli aquilotti per arrivarci e il tecnico blucerchiato una vittoria chiede ai suoi. "Ogni partita è la partita della vita. Noi rispettiamo lo sport, voglio una grande prova da parte dei miei giocatori".

Il canovaccio è già impostato. "Mi aspetto uno Spezia che fa girare la palla e cerca la verticalizzazione, noi dovremo pressarli e non farli ragionare. A noi non interessa il fatto di essere molti punti avanti a loro, perché stiamo facendo una corsa su noi stessi. Cercheremo di raggiungere i 52 punti fino all'ultima giornata. E' un derby, vista la vicinanza tra Genova e La Spezia, e quindi ci deve essere il giusto pepe. Dobbiamo andare in campo con la voglia di batterli e se loro faranno la partita dell'andata e ci batterà gli faremo i complimenti".