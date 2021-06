Pro Recco, Medusei incontra Pizzo e Felugo

Liguria - Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha incontrato, questa mattina, il presidente della Pro Recco Maurizio Felugo e il vicepresidente e medaglia d’oro alle Olimpiadi nel 1960, Eraldo Pizzo detto "il Caimano", un campione insuperato nella pallanuoto italiana.

«Dopo aver vinto per la nona volta la Champions League, la Pro Recco si conferma un grandissimo orgoglio per la Liguria nello sport a livello mondiale - dichiara il presidente Medusei - e ritengo giusto che quanti rappresentano la comunità riconoscano il valore dei nostri atleti quando raggiungono i massimi livelli dell’agonismo». Il presidente sottolinea che alcuni dei componenti della squadra ligure faranno parte della formazione nazionale che parteciperà alle prossime Olimpiadi: «L’esempio di questi ragazzi rappresenta uno stimolo importante per spingere molti altri giovani ad avvicinarsi a questa disciplina sportiva. La Liguria fa tesoro della storia prestigiosa della Pro Recco e il suo futuro sportivo si costruisce anche sui prossimi traguardi di questa squadra. Nell’incontro di oggi, - conclude Medusei - ho convenuto sulla necessità di implementare gli impianti regionali, adeguandoli anche alle nuove esigenze delle pratiche sportive affinché queste siano sempre più diffuse e di alto livello».

Al termine dell’incontro il presidente ha consegnato a Maurizio Felugo e a Eraldo Pizzo il CREST dell’Assemblea Legislativa.