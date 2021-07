Presentato l’Annuario Ligure dello Sport

Liguria - Tutto lo sport della Liguria in 400 pagine. L’Annuario Ligure dello Sport, realizzato con il patrocinio di Regione Liguria sotto l’egida di Coni, CIP e Ussi, arriva nel 2021 al termine di un lungo periodo di rinnovo delle cariche nazionali, regionali e provinciali di tutto il mondo sportivo: 44 Federazioni, 19 Discipline Associate, 15 Enti di Promozione e 19 Associazioni Benemerite.



E’ la carta di identità del movimento sportivo ligure che resiste ai devastanti effetti del Covid-19, a oltre 15 mesi tra lockdown e forti limitazioni alla pratica sportiva, soprattutto di base. L’Annuario Ligure dello Sport 2021, realizzato dai giornalisti Michele Corti e Marco Callai nell’ambito della 22° edizione del progetto Stelle nello Sport, censisce Istituzioni, Sport e Media. Nel capitolo istituzionale sono riepilogati Sindaci e Assessorati allo sport dei 235 comuni della Liguria. Poi, disciplina per disciplina, tutti i riferimenti di comitati e delegazioni regionali e provinciali insieme alle oltre duemila società sportive.



Questa 14a edizione esce alla vigilia di Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo. In copertina, molti dei protagonisti liguri in Giappone: Alice e Asia d’Amato (ginnastica), Viviana Bottaro (karate), Chiara Rebagliati (tiro con l’arco), Davide Re e Luminosa Bogliolo (atletica leggera), Martina Carraro, Francesco Bocciardo e Alberto Razzetti (nuoto), Gian Filippo Mirabile (canottaggio), Lorenzo Musetti (tennis), il Settebello campione del mondo e le sincronette vicecampionesse mondiali. A loro si sono aggiunti in extremis Matteo Orsi (tennis tavolo), Francesca Salvadé (sport equestri).

Spazio e attenzione sono dedicati anche ai progetti Stelle nello Sport e Sport Ability, così come ai grandi eventi: The Ocean Race 2021-2022 e Genova Capitale Europea dello Sport 2024. L’Annuario può essere ordinato alla mail annuario@liguriasport.com oppure acquistato direttamente presso lo show room di All Sport Genova (Via Scribanti 27 rosso) al costo di 15 euro. Parte del ricavato sarà devoluto alla Gigi Ghirotti Onlus, a cui sono dedicati tutti gli eventi di Stelle nello Sport.