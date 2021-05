Liguria - “C'è tanto rammarico, c'eravamo davvero vicini. Non ci resta che pensare alla prossima”. Così Tommaso Pobega a fine partita dopo il 2-2 contro la Sampdoria. “Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, sfortunatamente non abbiamo concretizzato tutte le occasioni che abbiamo creato. Per poco non l'abbiamo portata a casa. Ora contro il Torino servirà ancora un po' più di cattiveria e concentrazione”.