Pandev segna e rassicura: "Se battiamo lo Spezia, il Genoa è salvo"

Liguria - "Era fondamentale vincere stasera, mi dispiace che non ci siamo riusciti. Forse eravamo troppo tesi vista l'importanza della sfida. Dopo il 2-2 iniziale, nella ripresa non siamo riusciti a creare molto". Goran Pandev ci ha provato anche ieri sera a trascinare il Genoa fuori dalle secche come gli è già capitato tante volte in carriera. La doppietta e il gol numero 100 in campionato (nel giorno dell'undicesimo compleanno del figlio) non sono bastati a piegare il Benevento".

Cosa serve ora per salvarsi in serie A? "Non lo so. Sicuramente impegno, che non è mai mancato. Dobbiamo stare sereni perché sabato c'è una partita molto molto importante. Io sono sicuro che se battiamo lo Spezia, secondo me ci salviamo tranquillamente". Infine un accenno a quel lontano campionato di serie C quando esordì tra i professionisti con la maglia bianca degli aquilotti. "Sì, ero un ragazzino. E' stata una tappa molto importante per me".