Nzola al Genoa, Destro e Agudelo allo Spezia: prove di scambio

Liguria - A Thiago Motta il suo pupillo Kevin Agudelo e un attaccante d'esperienza, Mattia Destro. Al Genoa M'Bala Nzola e una sforbiciata del monte ingaggi. Come rivela Sky Sport, in queste ore i due club starebbero provando a trovare la quadra per uno scambio di cartellini che risolverebbe forse i problemi di entrambe.

Si tratta dunque sulla base di un incrocio che manderebbe il 25enne centravanti, 11 reti lo scorso campionato, in maglia rossoblù e permetterebbe a Pecini di far vestire la maglia bianca a due attaccanti in un colpo solo. Nella sua breve esperienza genoana, Motta ha schierato Agudelo come centrocampista (ruolo che già faceva in Colombia) mentre alla Spezia si è distinto come ala e anche come punta centrale. Allo Spezia sarebbe anche stato proposto il difensore Mattia Bani. Mancano sei giorni alla chiusura del mercato.