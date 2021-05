Lunezia Volley vittorioso ad Albenga e in testa alla classifica

Liguria - ALBENGA – LUNEZIA 1 - 3

SET: 17-25 / 22-25 / 26-24 / 21-25.



VOLLEY ALBENGA: Cassisi, Arrighetti, Basso, Capello, Carofiglio, Cavallaro, Oddone, Portomauro, Pratali, Vernazzano, liberi Carnabuci e Salati.

All. Di Vicino (vice Giordano).



LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 6, Lupi 0, Zanini 12, Santagostino 6, Micheloni 6, Buccelli 2, Marku 22, Gorgoglione 22, libero Salvetti; n.e. Evangelisti, Cuffini, Santoni, Soriani, Orlandi.

All. Giannini (vice Giraldi).



ARBITRO: Pons.



Partita molto dura quella vinta in trasferta dal Lunezia Volley, l’ Albenga Volley ha venduto cara la pelle come del resto testimonia l’unico set che s’è aggiudicato, vinto letteralmente sul filo di lana. Sarzanesi in pratica prime in questi playoff liguri per la promozione in Serie B, poiché la co-capolista Albisola ha giocato una partita in più, ma ora testa alla seconda trasferta consecutiva…che le vuole in casa dei quel Cogovolley che passa per essere una delle favorite del Girone Promo.

Per la cronaca biancoblu con la Brizzi al palleggio e la Lupi presto rilevata dalla Zanini in diagonale, la Santagostino e la Micheloni al centro dove s’è vista pure una Buccelli formidabile in battuta, veri e propri “martelli” sia la Gorgoglione che capitan Marku (la Salvetti libero il libero).

Questi poi gli altri risultati in quella che era la 3.a giornata; Admo Lavagna-Normac Vgp Ge 1-3, Albisola-Avis Casarza 3-0, Celle Varazze-Legendarte 0-3.

Infine l’odierna classifica che tiene conto dei punti conseguiti nella “regular season”: Volley Lunezia e Albisola punti 18, Normac Vgp 17, Cogovolley 9, Albenga 8, Legendarte Finale e Celle Varazze 7, Admo 6, Avis Casarza Ligure 0.