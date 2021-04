Genoa-Benevento 2-2: venti minuti di fuoco e poi si sbadiglia

Liguria - Il Genoa fallisce la prima delle due partite casalinghe ravvicinate che dovevano consegnarli la salvezza. Contro il Benevento finisce 2-2 dopo un inizio scoppiettante in cui gli ospiti vanno avanti due volte e per due volte vengono recuperati. Sanniti più propositivi, rossoblù come sempre molto bravi ad indurre in errore gli avversari e ad approfittarne. Dopo lo shock iniziale, la partita si siede e le squadre evitano di farsi male. Mattatore della serata è Goran Pandev, che segna una doppietta e raggiunge quota 100 gol in serie A in carriera.

Il pareggio fa felice soprattutto il Benevento, che sale a 31 e rintuzza la rimonta del Cagliari che ora è a soli tre punti dalla formazione di Pippo Inzaghi. Per il Genoa la necessità di battere lo Spezia sabato prossimo prima di andare a Roma contro la Lazio in piena lotta Europa League e non ancora tagliata fuori dalla corsa Champions.