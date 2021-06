D'Aversa pronto a raccogliere il testimone di Ranieri alla Sampdoria

Liguria - Roberto D'Aversa ha staccato tutti e ormai si trova a un passo dalla panchina della Sampdoria dove prenderebbe il posto di Claudio Ranieri. Entro metà settimana l'ex allenatore del Parma dovrebbe firmare un contratto biennale da 850 mila euro a stagione, ormai lontanissima la pista che porta all'ex Marco Giampaolo, già tecnico doriano dal 2016 al 2019.



Reduce dalla retrocessione col Parma dove era subentrato all'esonerato Fabio Liverani ad inizio gennaio, ma proprio con gli emiliani aveva compiuto un percorso super in quattro stagioni: promozione in serie B, l'anno dopo in A e quindi due tranquille salvezze.