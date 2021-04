Crotone sconfitto dall'Udinese, ormai salva. La Samp ribalta il Verona

Liguria - Il Crotone perde un'altra partita ed è sempre più vicino alla retrocessione. La squadra di Serse Cosmi viene sconfitta in casa 1-2 dall'Udinese, ora a 36 punti. La Sampdoria di Claudio Ranieri batte il Verona 3-1 e con 39 punti si avvicina al nono posto occupato proprio dagli scaligeri.



La classe di De Paul regala all’Udinese la vittoria a Crotone e certifica una salvezza che in realtà non era mai stata in discussione. Dopo tre sconfitte consecutive, i bianconeri centrano tre punti importanti. Il Crotone, che pure aveva agguantato il pareggio con Simy, è sempre più vicino alla retrocessione. La squadra di Cosmi ha sfiorato il pareggio nel finale, ma è sembrata ormai priva di motivazioni.



Vittoria targata Ranieri quella dei blucerchiati ai danni del Verona nell'anticipo del Luigi Ferraris. Con tre cambi nell'intervallo il tecnico cambia l'inerzia della gara e i blucerchiati ribaltano il vantaggio iniziale di Lazovic, magistrale punizione, grazie ai gol di Jankto, Gabbiadini su rigore e Thorsby.