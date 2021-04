Ballardini chiede sacrificio: "Attezione, determinazione e fatica"

Liguria - "Giocavamo contro una squadra consolidata e con una posizione di classifica ottima. Oggi ci troviamo con gli stessi punti, lo Spezia è una sorpresa piacevole di questo campionato". Davide Ballardini ricorda il suo ultimo esordio genoano, quello del Picco un girone fa. Vittoria per 1-2 in rimonta su cui costruì la rimonta dai bassifondi della classifica fino ad arrivare a giocarsi domani un altro pezzo di salvezza. "Partita molto importante per la classifica. Sono rimasti pochi turni e ogni sfida ha un peso sempre più rilevante. Alla squadra chiedo il massimo impegno, da cui deriva il gioco e la fase difensiva. Massima attenzione, massima determinazione e voglia di fare fatica".

Secondo set point casalingo dopo il 2-2 contro il Benevento. "Cosa rimane? Il punto preso rimontando due volte. Affrontavamo una squadra che in trasferta ha fatto risultati importanti. Non pensiamo all'occasione avuta per andare in vantaggio, ormai non serve più a nulla". Nessuna previsione sulla quota di sicurezza. "Dietro ci sono squadre di altissimo livello, che da qui in poi faranno prestazioni e punti. Quanti punti servono, ad oggi io non lo so dire".