Ballardini chiede nervi saldi: "Ora non pensiamo alla classifica"

Liguria - "Un passo indietro dal punto di vista del gioco, sapevamo che il Benevento era bravo a chiudersi e ripartire. Il Genoa ha il merito di riprenderli per due volte e poi ha anche avuto le occasioni di andare in vantaggio. Ma non siamo stati brillanti". Davide Ballardini al termine di Genoa-Benevento, finita per 2-2, analizza una prova che non lascia tranquillo il tecnico rossoblù. Partenza contratta, ma ci ha pensato Pandev a rimettere le cose in piedi. "Da qui in avanti dovremo faticare tantissimo. Eravamo troppo tesi oggi e in alcuni elementi non c'è stata la solita brillantezza", ha detto nel post.

Sabato arriva lo Spezia, con cui il Genoa condivide il punteggio e gli obiettivi. Un occhio alla classifica? "No. Si gioca cercando di fare del proprio meglio. Lo Spezia è una squadra che verrà a giocare, mi pare abbiano fatto più punti fuori casa che in casa. Sono una delle sorprese del campionato: sarà una partita diversa, ma comunque molto complicata". E infine su Pandev, trascinatore della squadra: "E' un campione, un uomo di grande spessore. Se sta bene... io sono fortunato ad averlo".