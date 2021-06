Viviani (Lega): "Fauna selvatica fuori controllo, Regioni non possono affrontare problema da sole"

Liguria - "L’agricoltura ligure è ricca di eccellenze di nicchia. La fatica eroica di chi coltiva una terra senza pianura, tra terrazzamenti e declivi, viene spesso vanificata dalla presenza di fauna selvatica ormai fuori controllo. Questo a causa di ideologie preconcette di chi non conosce la realtà delle cose, soprattutto insegnando dal salotto di casa come vivere in campagna a chi è nato nell’ambito rurale". Lo afferma in una nota il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo della Lega in Commissione Agricoltura, a margine di un incontro con gli operatori locali a Casale di Pignone. "Un problema da gestire in modo razionale - prosegue - che le Regioni non possono affrontare da sole. Bisogna cambiare il paradigma a livello nazionale con risposte concrete agli agricoltori che vivono e difendono il territorio. Elemento fondamentale per impedire lo spopolamento dell'entroterra e la perdita delle produzioni d’eccellenza".