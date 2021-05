Viadotto A12 chiuso, il Pd chiede chiarimenti al governo

Liguria - "Autostrade, che da mesi tiene in scacco l’intera rete della Liguria tra controlli e manutenzioni, aveva rassicurato solo tre mesi fa i sindaci dei comuni di Sestri Levante e Lavagna ribadendo che sul viadotto Valle Ragone sulla A12 erano state effettuate le verifiche d’ordinanza trimestrali. Oggi, dopo un’ispezione del Mit, lo stesso viadotto è stato chiuso ai tir sopra le 3,5 tonnellate. Quindi dei due chi ha ragione? E quali parametri di sicurezza prevedono decisioni così diverse a pochi mesi di distanza? Autostrade e Mit chiariscano le motivazioni che hanno portato all’improvviso stop di oggi”.

Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Liguria Luca Garibaldi in seguito alla chiusura del viadotto sull’autostrada A12 per i mezzi pesanti sopra le 3,5 tonnellate scattato oggi pomeriggio. “A fronte di segnalazioni ripetute e richieste di controllo da parte dei sindaci del territorio sull’area – sottolinea Garibaldi - un provvedimento deciso all’improvviso come questo può essere motivato unicamente da ragioni di urgenza e motivi di sicurezza. Condivido le preoccupazioni dei sindaci su una misura che impatterà sulla mobilità dell’intero Levante”.