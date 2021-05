Ugolini (M5S): "Giunta regionale intervenga su Aspi per messa in sicurezza autostrade"

Liguria - Stamani in consiglio regionale il consigliere Paolo Ugolini (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega del gruppo Tosi, in cui ha chiesto alla giunta di intervenire urgentemente sulla gestione Aspi affinché la rete autostradale ligure venga messa in sicurezza, garantendo standard di qualità sui cantieri capaci di evitare le morti di questi ultimi mesi. Il consigliere ha ricordato che gli incidenti mortali verificatisi da giugno ad oggi sono il dato in proiezione peggiore degli ultimi 5 anni e che tali incidenti si verificano sempre in aree interessate dai cantieri.

L’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone ha sottolineato che la competenza, sia per quanto riguarda la sicurezza che la programmazione dei cantieri, è del Ministero delle infrastrutture e, ricordando che dopodomani si riunirà nuovamente il tavolo fra Regione, lo stesso Ministero e società concessionarie della rete, ha aggiunto: «Sarà mia cura sollecitare quanto segnalato circa anche il problema della sicurezza dei cantieri».



“Ci aspettiamo che la Regione, che ha competenze sulla rete autostradale come sancito dalla Corte Costituzionale, si attivi quanto prima non solo perché si acceleri sul fine lavori dei cantieri, ma anche perché questi vengano messi in sicurezza, in particolare nei tratti dove si passa dalla doppia corsia alla corsia unica, che sono pericolosi e gestiti male”: così Ugolini ha commentato in una nota lo scambio consiliare.