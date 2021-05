Traversi (M5S): "Via i pedaggi autostradali in caso di cantieri impattanti"

Liguria - "Presenterò proposta di legge per eliminare i pedaggi quando presenti lavori in autostrada di lunga durata o di grande importanza. Raccolgo l’invito di Luca Garibaldi Consigliere Regionale Ligure che ieri ha proposto di eliminare per legge i pedaggi in caso di lavori che si protraggono nel tempo e che, di fatto, fanno sì che non venga garantito il 'buon servizio' agli utenti". Lo afferma in una nota l'onorevole Roberto Traversi (M5S).

"La situazione ligure - prosegue - non è neanche più commentabile e, nonostante i numerosi sforzi che ho fatto quando ancora ero sottosegretario all’allora Ministero infrastrutture e trasporti per trovare una soluzione, mi rendo conto che nessuna soluzione utile a ridurre i disagi per i cittadini è stata intrapresa dai concessionari e che, per innumerevoli motivi legati alle concessioni stesse non ci è possibile intervenire. A questo punto l’unico strumento diventa la legge. Se sono le norme che consentono ai concessionari tali disservizi occorre cambiare le norme. Il mio staff è già al lavoro per depositare al più presto una proposta di legge alle Camere che vada in questa direzione".