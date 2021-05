Toti ha prenotato: "Ho deciso di fare il vaccino cold, aderendo alla prenotazione volontaria"

Liguria - “Poco fa ho prenotato! Venerdì 28 maggio farò il vaccino AstraZeneca all’hub della Fiera di Genova. Nonostante la mia età mi consentisse di accedere alle liste per Pfizer o Moderna, ho deciso di fare il vaccino cold, aderendo alla prenotazione volontaria che abbiamo aperto stasera a tutti gli over 18 che vogliano fare AstraZeneca o Johnson&Johnson. A dimostrazione che ritengo questo vaccino sicuro come tutti gli altri. Non vedo l'ora che sia venerdì!”, così scrive il Presidente Toti sulla sua pagina Facebook.