Toti assicura: "Tutti i liguri vaccinati entro fine estate"

Ovvero 1,6 milioni di residenti più quelli temporaneamente in regione. Priorità agli over 60 per abbattere del 50% l'occupazione ospedaliera e dell'80% i decessi.

Liguria - La promessa è di quelle da segnare: "Tutti i liguri, compresi i residenti temporanei, saranno vaccinati a fine estate”. Così il presidente regionale Giovanni Toti annuncia questa mattina in diretta durante un'ospitata a SkyTg24. "Conto che entro maggio, massimo metà giugno, dai 60 anni in su, più tutte le patologie sensibili al Covid, le grandi disabilità, i caregiver, cioè le persone che oggi riempiono i letti dei nostri ospedali saranno messe in sicurezza”.

Toti ha sottolineato come concludere la vaccinazione di quelle categorie basterebbe ad abbattere del 50% l'occupazione dei letti d’ospedale, del 70% le terapie intensive e di oltre l’80% i decessi. "Quando avremo protetto dai 60 anni in su il Covid non sarà più un tema di salute pubblica”. Ad oggi la Liguria ha somministrato il 91% dei vaccini consegnati. La media della popolazione ligure vaccinata con almeno una dose di vaccino è del 23,15%, mentre ha completato il ciclo vaccinale l’8,83% dei liguri, contro una media nazionale del 7,50%.

In merito alle riaperture: "Spostiamo il coprifuoco almeno alle 23 oppure consentiamo quantomeno a chi è stato a cena fuori di tornare a casa anche dopo le 23, mostrando la ricevuta. Secondo il governatore ligure "chiedere di essere a casa alle 22 non è compatibile con la riapertura serale dei ristoranti. Non credo - conclude - che a livello epidemiologico cambi molto spostare il coprifuoco alle 23".