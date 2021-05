Toti all'opposizione: "Del Felettino si è discusso anche troppo"

Liguria - “Dopo tutto quello che si è detto del Felettino, che ci sia ancora bisogno di dare delle spiegazioni mi sembra eccessivo. Nel calcio si chiama catenaccio e non va più di moda, in politica si chiamava ostruzionismo e non va più di moda nemmeno quello, se ne facciano una ragione”. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha replicato così oggi da Sarzana all'opposizione che ha criticato la sua assenza alla seduta della commissione sanità, chiesta dalla Lista Sansa, che avrebbe dovuto parlare dello stato dei lavori del nuovo Felettino.



“Il piano finanziario c'è ed esiste – ha sottolineato Toti – l'ho spiegato alla commissaria del Comune di Spezia la settimana scorsa in una riunione di due ore abbondanti, è stato anche illustrato e contenuto nei progetti di legge portati al Consiglio regionale. Penso che se ne sia discusso anche troppo visto che siamo in ritardo di alcuni anni su questo ospedale, ora si tratta di farlo”.

Il presidente ha proseguito: “C'è un piano finanziario vidimato da Cassa depositi e prestiti che gestisce il risparmio postale delle nostre famiglie e penso che ne sappia qualcosa di più del capo dell'opposizione in questa regione. Esiste un progetto per fare un ospedale in fretta, un partenariato che prevede che i privati lavino i vetri e aggiustino le caldaie e che i medici pubblici curino i pazienti, perché sennò si continua a fare disinformazione”.

“Credo che in questo momento – ha concluso - al termine di una pandemia, con un Paese che deve ripartire e un Governo che ha visto uno sforzo generoso di tanti partiti di mettersi all'interno di compagine ampia, che ci sia in questa regione un'opposizione che non ha ancora capito il senso del momento e della necessità mi sembra francamente disarmante".