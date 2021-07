Toti: "Ricoveri dovrebbero essere parametro per cambi colore"

Liguria - “Anche in Liguria registriamo un lento e progressivo aumento dei positivi al Covid-19 e dell’incidenza cumulativa settimanale ogni 100mila abitanti, sempre ben al di sotto della soglia di guardia della zona bianca, senza tuttavia alcuna ripercussione sulla pressione ospedaliera che rimane bassa, grazie all’avanzamento della campagna vaccinale. Per questo riteniamo che i ricoveri ospedalieri dovrebbero costituire il parametro chiave per gli eventuali cambi di colore delle regioni”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti.

In particolare, “l’incidenza media settimanale si attesta a 19 casi positivi al Covid ogni 100mila abitanti a livello regionale (25 in provincia della Spezia, 19 in provincia di Imperia, 15 nell’area di Genova e 7 nel savonese), più bassa di due volte e mezzo rispetto al cut-off della zona bianca”, osserva il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi.

Risultano Covid free la Asl3, la Asl4, gli ospedali Gaslini, Evangelico e il San Bartolomeo di Sarzana. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, si registra 1 solo ricoverato in più all’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Complessivamente i pazienti ospedalizzati per Covid sono 17 in tutta la Liguria, di cui 5 in terapia intensiva. Non si registrano decessi.