Tosi: "Un milione per il personale sanitario ligure grazie ai risparmi di bilancio della Camera"

Liguria - “I 40 milioni di euro che saranno destinati al personale sanitario impegnato a contrastare la pandemia, sono il frutto del lavoro portato avanti dal presidente della Camera Roberto Fico: i fondi, in totale 80 milioni di euro, provengono dai risparmi di bilancio della Camera dei Deputati. Grazie a quei tagli, 40 milioni andranno alla Sanità come bonus per gli operatori dei reparti Covid”. Lo afferma il consigliere regionale del Movimento cinque stelle, Fabio Tosi, commentando lo stanziamento deciso a livello centrale.



“Queste somme, peraltro, sono aggiuntive rispetto ai soldi che erano già stati stanziati per tutti gli operatori sanitari: li volle il Governo Conte II e da allora non ne sono più stati erogati, tant’è che il fondo si è esaurito. Bene, dunque, che la Conferenza Stato-Regioni abbia finalmente deciso di destinarli: se medici e infermieri erano eroi nel primo periodo della pandemia, a maggior ragione lo sono oggi, stremati da 14 mesi di battaglie al virus. Ritengo che questo Governo abbia il dovere di alimentare nuovamente il fondo”.



“Corre anche l’obbligo di ricordare che se oggi ci sono svariate decine di milioni di euro da ripartire tra le Regioni come bonus per i sanitari, è perché il M5S si è sempre battuto per i tagli delle spese aggiuntive dei Palazzi. Fa francamente sorridere questa corsa a intestarsi meriti altrui: diamo a Cesare quel che è di Cesare. E tanto che ci siamo, diciamo anche a chi ha in mano le redini del Governo che è inaccettabile che per questi primi mesi del 2021 gli operatori sanitari non abbiano ricevuto il giusto riconoscimento in busta paga”, conclude Tosi.