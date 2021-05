Sport, Ferro: "Cosa ha fatto l'opposizione quando il governo ha bloccato le palestre?"

Liguria - “Una domanda alla minoranza in Regione Liguria che batte i pugni per la cosiddetta ‘dote sport’: ma dove eravate quando il governo sostenuto da voi ha bloccato per mesi e mesi palestre e piscine? Vi ricordate solo ora dei bisogni delle famiglie e delle attività sportive?”. Risponde così l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro alle minoranze in consiglio regionale.

“Ad oggi abbiamo le piscine al chiuso che, non si sa per quale motivo, devono attendere ancora un mese prima di poter riaprire e su questo vedo la minoranza silente – continua l’assessore Ferro - Però non mi sottraggo alla polemica e mi limito a dire quanto ho già detto precedentemente: la ‘dote sport’ è contenuta nella nuova legge 40 e questa è una scelta di stabilità e per rendere il provvedimento strutturale, mancano ancora pochi passaggi dopo i quali la legge sarà pronta. Preferisco dare una legge moderna e completa piuttosto che fare un provvedimento monco come quello che mi è stato prospettato”.