Segnale telefonico sulle autostrade liguri, Natale: "Da Toti solo promesse roboanti"

Liguria - "La Liguria è la Cenerentola d’Italia per quanto riguarda le infrastrutture, sia quelle correlate alla viabilità che quelle immateriali. Il presidente Toti nel 2016 dichiarava con grande “soddisfazione ed enfasi” che nell’estate 2016 turisti e liguri avrebbero potuto percorrere le autostrade con un servizio telefonico ininterrotto (come riportato sul sito Regione Liguria). Dopo 5 anni è ancora impossibile poter effettuare o ricevere chiamate durante la percorrenza". Lo afferma il consigliere regionali del Partito democratico, Davide Natale, intervenendo sull'annoso tema della carenza della copertura telefonica lungo le autostrade liguri.



"Chi pensa di beneficiare del segnale nella tratta Spezia - Genova è un sognatore - prosegue Natale -. Con un’interpellanza ho sollecitato l’intervento, perché credo fermamente che una connessione efficiente rappresenti una sicurezza per i cittadini e che sia necessaria per supportare la crescita e lo sviluppo economico e socio-culturale della regione. Basta promesse roboanti, si intervenga per porre fine a questa situazione imbarazzante".