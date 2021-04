Scuola, studenti delle superiori in presenza al 70%

Liguria - “Gli studenti delle scuole superiori torneranno a fare lezione in presenza al 70% senza deroghe. Ci atterremo alla forchetta bassa stabilita dal Governo, ma l’obiettivo è terminare l’anno scolastico con una percentuale più elevata del 70%”: a comunicarlo il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera nel punto stampa sulla pandemia. “Siamo tutti allineati, c’è la volontà delle istituzioni scolastiche di ripartire al 70 per cento, ma c’è l’idea di arrivare al 100% se le condizioni sanitarie lo consentiranno e sarà possibile allargare l’affollamento del trasporto pubblico. Ogni istituto in modo autonomo potrà dare priorità al ritorno in classe di un’annualità piuttosto che un’altra”, ha concluso.