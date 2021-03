Screening e vaccini per i migranti, respinta la proposta di Sansa

Liguria - Oggi pomeriggio in consiglio regionale, ricevendo il solo voto favorevole dell'opposizione, è stato respinto l’ordine del giorno 262, presentato dal consigliere Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa Presidente) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegnava la giunta ad attivare un servizio di assistenza sanitaria per i migranti che garantisca lo screening per la ricerca del virus Covid-19 e la vaccinazione. Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha espresso parere negativo a nome della giunta spiegando che la Regione deve attenersi alle disposizioni nazionali circa le categorie prioritarie da sottoporre a vaccinazione.

Destino analogo per l’ordine del giorno 263, presentato sempre da Sansa e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegnava la giunta a fornire agli stranieri sprovvisti di tessera sanitaria gli essenziali presìdi (tamponi e vaccini) per la cura e la prevenzione del Covid, come avviene per i cittadini italiani.