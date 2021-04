Scajola: "Dal M5S solo demagogia sulla legge urbanistica"

Liguria - “Dal Consigliere Ugolini parole demagogiche, che non rispecchiano la realtà. Verrebbe da chiedersi che testo di legge abbia letto. Dire che questo disegno di legge non è utile per i comuni vuol dire non solo non averlo letto, ma non aver neanche seguito in questi anni il confronto costante che c’è stato con il territorio.” Cosi replica al Consigliere del Movimento 5 Stelle Ugolini l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, che prosegue: “Ma quale incertezza procedurale! Le procedure, semmai, sono più chiare, più logiche e portano, finalmente, ad avere una pianificazione urbanistica che metta al centro i servizi per la comunità. Non più PUC complicati e fortemente inapplicabili, ma strumenti urbanistici più snelli, che vanno incontro alle reali esigenze del territorio. Il paesaggio è tutelato, è una bugia dire il contrario, perché le regole e le competenze delle soprintendenze sono assolutamente garantite e mantenute: abbiamo semplicemente agevolato interventi per le attività produttive nel nostro entroterra. Noi vogliamo che il nostro entroterra rimanga vivo, sia vissuto e vogliamo fermare la tendenza al progressivo abbandono proprio perché mancano opportunità di lavoro e servizi per il cittadino. L’ambiente è tutelato e protetto, questo strumento serve proprio per metterlo in sicurezza con una pianificazione di lungo periodo, che preveda lo sviluppo in un’ottica di sostenibilità ambientale. È ugualmente falso parlare di consumo di suolo: vorrei ricordare che la Regione Liguria, semmai, è tra le prime in Italia che ha parlato di riqualificazione e rigenerazione urbana, con il piano casa prima, e con la legge specifica (la numero 23/2018) che viene presa come modello a livello nazionale. Sarebbe utile che dall’opposizione arrivassero proposte serie, concrete e attente alle esigenze del territorio e non si facessero, invece, i soliti discorsi demagogici che vedono una Liguria bloccata e incatenata al suo passato”.