Sansa lancia la card con i diritti del bagnante: "Tuteliamo il diritto di andare al mare gratis"

Liguria - "A tutti deve essere garantito di poter usufruire delle nostre coste e delle nostre spiagge. Chi vuole deve avere la possibilità di andare al mare in maniera libera e gratuita, soprattutto in questo periodo in cui le famiglie hanno subito il colpo del covid anche a livello economico. Difendiamo il diritto di andare al mare gratis. Noi, come Lista Sansa, ci impegniamo a sorvegliare la situazione. Intanto lasciamo una card in cui abbiamo elencato tutti i diritti del bagnate con i riferimenti alle norme che li tutelano. Lo facciamo perché le persone possano stamparlo e portarlo sempre con sé in caso di necessità", così il consigliere regionale Ferruccio Sansa (Lista Sansa). Link alla card: http://bit.ly/diritti_bagnante