Sansa: "Proposto taglio dell'Irap, Toti e il centrodestra hanno votato no"

Liguria - "Un taglio del 50 per cento dell'Irap per quest'anno per le imprese danneggiate dal Covid. Questo era il nostro ordine del giorno che abbiamo presentato in aula. Pensavamo che per una volta avremmo trovato un accordo con Toti e la sua maggioranza", così Ferruccio Sansa della Lista Sansa che prosegue: "La misura, per quanto impegnativa, era perfettamente alla portata delle casse della Regione: si parla di un impegno sotto i cinque milioni di euro. Non solo: almeno a parole il centrodestra dice prendersi a cuore le sorti degli imprenditori, degli esercizi commerciali e dei ristoratori.Già, a parole, perché poi è il centrodestra che sta riempiendo la Liguria di centri commerciali e ipermercati".



"Soltanto a parole, la conferma è arrivata ieri - prosegue -: al momento di votare Toti e il centrodestra si sono schierati compatti contro il taglio del 50 per cento dell'Irap per quest'anno.La motivazione: i conti, il pareggio di bilancio. Peccato che la stessa giunta spenda almeno 2 milioni di euro per pubblicità istituzionale, eventi, promozione. Insomma, spesso per farsi propaganda Peccato che le spese per lo staff della giunta di Toti siano lievitate a 1,36 milioni di euro. Peccato che ogni giorno siano create nuove poltrone: commissari, responsabili di unità di missione e ora perfino i sottosegretari. Con stipendi fino a 120mila euro".



"Insomma, i soldi ci sarebbero eccome, ma Toti e i suoi li vogliono spendere altrimenti - conclude -. Per loro la pubblicità, la propaganda, gli eventi e le feste in piazza, le nuove poltrone e uno staff di venti persone contano più di un taglio dell'Irap per aiutare le imprese in crisi per il Covid. Questi sono fatti".