Rossetti (Pd): "Vaccini a personale cooperative sociali e tamponi gratis per chi accede a strutture per anziani e disabili"

Liguria - “Riceviamo le segnalazioni delle famiglie e registriamo la loro preoccupazione sul mancato accesso ai vaccini per il personale che opera nelle cooperative sociali e per gli operatori diversamente inquadrati nell’assistenza domiciliare ad anziani e disabili gravi. Gli operatori devono poter rientrare tra le categorie prioritarie per non esporre pazienti fragili ad un potenziale rischio di contagio: chiediamo alla giunta di attivarsi per dare anche a loro la possibilità di ricevere la somministrazione e operare in sicurezza”.



Lo afferma il consigliere regionale ligure del Partito Democratico-Articolo Uno Pippo Rossetti, annunciando sul tema un ordine del giorno nella prossima assemblea di lunedì.



“Chiederemo – sottolinea Rossetti – che gli operatori delle cooperative sociali, chi segue l’assistenza a domicilio di pazienti psichiatrici, anziani e disabili, ma anche le persone senza dimora e le associazioni che operano a loro sostegno vengano convocati immediatamente all’hub della Fiera per poter essere vaccinati come è stato fatto per il personale sanitario, mettendoli così in sicurezza rispetto ad un potenziale rischio. Nel documento inseriremo anche la possibilità che siano resi gratuiti e fin da subito i tamponi per i parenti di pazienti che vanno in visita nelle strutture, fino ad ora a carico delle famiglie. Su questi due temi chiederò a tutti i capigruppo la condivisione della proposta”.