Rossetti (Pd): “Serve coordinamento per tutta rete trasporti, non solo per quella autostradale"

Liguria - “Fin dalla caduta del ponte Morandi, come Partito Democratico chiediamo che ci sia una regia unica che coordini la rete dei trasporti liguri e governi la logistica, ma questo non deve interessare solo autostrade, ma anche RFI e ANAS e bisogna governare anche i flussi di merci su gomma e quelle che transitano dal porto. Siamo contenti che finalmente Toti ammetta ‘l’esigenza di un coordinamento e netta catena di responsabilità’ nella gestione della rete autostradale; forse ora che è cambiata la proprietà di autostrade, non più in mano ai Benetton, il presidente sarà più incisivo, ma il coordinamento deve interessare tutta la rete dei trasporti”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti, in seguito alle dichiarazioni di Toti dopo le code in autostrada di questi giorni.



“Serve una gestione capace di compensare le carenze, per garantire alle persone gli spostamenti, intensificando il numero di convogli che collegano la Regione, durante i cantieri in autostrade, o inserendo dei mezzi su gomma quando ad essere interessati ai lavori è la rete ferroviaria”, propone il consigliere.