Rixi (Lega): "Raccolte 2mila firme a tutela del Made in Italy"

Liguria - “Duemila firme raccolte in 80 gazebo della Lega in Liguria. Con #mangiacomeparli difendiamo il cibo Made in Italy e le eccellenze delle produzioni locali contro Nutriscore, vino senza alcol, carne e latte finti, farine di insetti. Militanti e sostenitori, vero motore della Lega, hanno aderito con entusiasmo in Liguria e nei 2.000 gazebo in altrettante piazze italiane. Un successo ribadito anche dalle migliaia di firme raccolte per la campagna di tesseramento 2021. Un altro segnale di ritorno alla vita e alla normalità che la Lega è orgogliosa di celebrare a difesa dei nostri splendidi territori”. Lo afferma in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, commissario della Lega in Liguria.