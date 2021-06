Rixi: "Benvenuto ammiraglio Liardo, nuovo direttore marittimo della Liguria"

Liguria - “Genova ha dato il suo benvenuto al nuovo Capo della Capitaneria di porto e Comandante del Porto, contrammiraglio Sergio Liardo. Prende il posto dell’ammiraglio Nicola Carlone, che ha ricoperto il ruolo da gennaio 2018 superando in modo brillante alcuni dei momenti più difficili per Genova e per il Paese. L’ammiraglio Liardo, che arriva da una esperienza al comando del 3° Reparto piani e operazioni del Comando Generale della Guardia Costiera a Roma, saprà raccogliere il testimone al meglio. Buon lavoro all’ammiraglio Carlone in procinto di assumere un prestigioso incarico alle dirette dipendenze del Comandante generale”.

Lo dice in una nota il deputato della lega Edoardo Rixi, responsabile nazionale infrastrutture e componente della commissione trasporti.