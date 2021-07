Referendum sulla giustizia, il camper della Lega Giovani arriva in Liguria

Liguria - È prevista per questo sabato la visita in Liguria del coordinatore federale della Lega Giovani, onorevole Luca Toccalini, nell’ambito del tour in camper organizzato dal movimento giovanile della Lega in tutta Italia per la firma dei sei quesiti referendari sulla giustizia.



Il programma prevede una sosta al Gazebo per la raccolta firme in Corso Italia, a Savona, a partire dalle 9,15.



Il tour proseguirà a La Spezia, alle ore 15,00, presso Piazza del Bastione, ove sarà organizzato un altro gazebo per la raccolta delle firme.