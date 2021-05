Recovery Plan: Natale nuovo presidente Commissione regionale straordinaria

Liguria - Il consigliere regionale del Partito Democratico, Davide Natale, è stato eletto questa mattina presidente della nuova Commissione straordinaria del Consiglio Regionale della Liguria sul Recovery Plan, il gruppo di lavoro nato per elaborare e discutere i progetti legati all'arrivo dei fondi per la ripartenza dopo la pandemia. "Sarà un lavoro impegnativo - ha spiegato Natale - che ci chiamerà tutti a dare un contributo. Cercherò di portarlo avanti con responsabilità e con lo spirito con cui è nata questa commissione. Sappiamo tutti che questa è un'occasione per il nostro Paese e la nostra Regione che non si ripeterà".



"Bisognerà - ha concluso - guardare ai progetti che saremo in grado di elaborare, più che alle risorse che arriveranno. Servono progetti per le prossime generazioni. Inizieremo nelle prossime settimane, ci sarà grande confronto e condivisione, non dobbiamo avere paura delle idee diverse ma l'obiettivo dev'essere sempre trovare la sintesi. Ci tengo con questo a ringraziare tutti i consiglieri per la fiducia che mi hanno voluto dare, sarà un'ulteriore spinta a ricoprire al meglio questo incarico".



"Auguri di buon lavoro a Davide - commenta il capogruppo del Pd Luca Garibaldi - Quella del Recovery è una partita importantissima alla quale la Liguria non può presentarsi impreparata, e per questo l'elezione di Davide non può che renderci orgogliosi; preparazione e serietà per costruire una Liguria al passo con i tempi anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni e della società civile lungo i tre filoni che devono ispirare il piano: donne, giovani e riduzione delle disuguaglianze, anche territoriali".