Pucciarelli: " 5x1000 a Forze Armate testimonianza dell'impegno della Lega"

Liguria - “Ottima notizia l’approvazione in Senato del disegno di legge che apre finalmente alla possibilità per i cittadini di destinare il 5 x mille alle Forze Armate, alle Forze dell’Ordine e ai Vigili del Fuoco. La convergenza di tutte le forze politiche su un provvedimento nato da un nostro disegno di legge è un segnale importante di rispetto trasversale nei confronti di uomini e donne della Difesa, che servono il nostro Paese con grande amore e profonda dedizione. Un impegno che non è mai mancato e che in questo periodo di emergenza gli italiani hanno potuto apprezzare maggiormente. Siamo orgogliosi di questa battaglia che è testimonianza dell’impegno della Lega in favore delle Forze Armate, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco per la quale attendiamo fiduciosi il vaglio definitivo del Parlamento quanto prima.”

Lo dichiara una nota Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega e sottosegretario di Stato alla Difesa.