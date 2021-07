Porti, Rixi (Lega): "Canoni concessori, auspichiamo ripensamento Ragioneria di Stato"

Liguria - “L’intero cluster portuale ha sofferto durante la pandemia nonostante non si sia mai fermato e abbia permesso alla nazione di andare avanti. Auspichiamo un ripensamento della Ragioneria di Stato affinché si possa proseguire sulla strada della riduzione dei canoni concessori per quest’anno ed i conseguenti ristori alle imprese utilizzando i fondi già stanziati nel 2020. Una misura giusta a beneficio di un comparto importante per l’intera economia del Paese”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, componente della Commissione trasporti e responsabile nazionale Infrastrutture.