Ponte Morandi, Lega: "Oggi ricordo e preghiera, sia fatta giustizia"

Liguria - "Oggi più che mai, il nostro pensiero va alle 43 vittime e alle loro famiglie, segnate da un immenso dolore. Da genovesi e da liguri, la sciagura di tre anni fa ha rappresentato per noi una ferita che mai si rimarginerá e per la quale, sin dai primi istanti drammatici, abbiamo speso tutte le nostre migliori energie. Consapevoli che nulla sarebbe mai più stato come prima, come tributo a chi ha pagato negligenze e incuria, abbiamo lavorato affinché Genova reagisse, come ha fatto, indicando un indirizzo di procedure, di buone pratiche, un consolidato metodo di intervento ammirati in tutto il mondo: solo cosi la memoria di tanti innocenti poteva essere onorata. Mentre la giustizia farà il suo corso, oggi ci raccogliamo nel ricordo, nella solidarietà e nella preghiera". Così i senatori liguri della Lega Stefania Pucciarelli, Paolo Ripamonti e Francesco Bruzzone.



“A tre anni dal crollo del ponte Morandi, resta forte il sentimento di vicinanza verso chi ha sofferto e perso dei cari o vista penalizzata o distrutta la propria attività economica. Oggi, la necessità che venga fatta giustizia aumenta sempre più. Al Parlamento Europeo ho cercato di dare il mio contributo perché sia definitivamente riconosciuta - e la Commissione in questo senso mi ha scritto parole molto precise - la gravissima responsabilità di chi, per troppi anni, ha avuto beni pubblici in concessione da uno Stato assente e altrettanto responsabile per i mancati controlli, ma ha destinato lauti e incredibili guadagni soprattutto a beneficio dei propri azionisti, penalizzando la manutenzione adeguata di opere costruite coi soldi dei contribuenti, ma messe a beneficio degli interessi economici di pochi. Un vergognoso scandalo che si aggiunge al dramma per una tragedia che poteva essere evitata. Una preghiera per le vittime e un abbraccio ai loro cari a tre anni da quei drammatici momenti”. Così Marco Campomenosi, europarlamentare ligure, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo.





_________________