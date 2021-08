Pd: "Altri 50mila euro per associazioni storiche disabilità, accolto nostro emendamento"

Liguria - "Sono contento che la Giunta abbia accolto l'emendamento che incrementa i contributi di altri 50mila euro alle associazioni storiche che agiscono nell’ambito delle disabilità le cui attività, a causa della emergenza sanitaria in corso, hanno subito difficoltà e rallentamenti a fronte di un aumento di necessità di assistenza da parte delle persone seguite. I più deboli hanno bisogno di maggiori aiuti per avere più possibilità", commenta il risultato positivo il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti, primo firmatario dell'emendamento.



"Le associazioni cosiddette storiche della Regione Liguria che si occupano di disabilità - l’ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili); l’ANMIL (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro); l’ENS (Ente nazionale sordomuti); l’ UICI (Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti); l’UNMS (Unione nazionale mutilati per servizio);l’ANGLAT (Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti); l’ARPA (Associazione Italiana per la Ricerca sulla Psicosi e l’Autismo) - hanno sofferto moltissimo per le chiusure dovute al Covid e hanno dovuto sospendere i servizi e i progetti e sono crollati i finanziamenti, per questo un contributo aggiuntivo era necessario", conclude.