Pci Liguria: "Al fianco dei lavoratori di logistica, trasporto merci e spedizioni"

Liguria - "Prosegue in tutta la Liguria lo sciopero nazionale di 24/48 ore da parte dei lavoratori del settore logistica, trasporto merci e spedizione che gridano aiuto e incrociano le braccia trovandosi sotto attacco dopo essersi comportanti in maniera esemplare durante la fase più critica della pandemia, quando l’incertezza regnava sovrana. In questa fase di rinnovi contrattuali, vengono colpiti secondo le specifiche linee guida dettate da Confindustria che vuole contratti al ribasso, con sempre minori tutele e con proposte indecenti, nascondendosi dietro alla scusa della pandemia. Tutto questo è inaccettabile". Lo si legge nella nota diffusa dalla federazione ligure del Partito comunista italiano. "Il Partito comunista italiano, come sempre, al fianco dei lavoratori in lotta e rinnova il proprio impegno per una società nella quale la ricchezza venga ridistribuita in maniera più giusta ed equa invertendo la rotta di questo sistema volto, unicamente, al profitto di pochi a discapito del lavoro di molti", conclude la nota.