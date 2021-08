Paita: "Solidarietà a Bassetti e a tutti i colleghi minacciati. Serve una risposta ferma"

Liguria - "L'aggressione al giornalista di oggi, così come il moltiplicarsi delle minacce a dottori ed esperti, indicano che il fenomeno dell'opposizione ai vaccini si manifesta in forme apertamente violente. Per evitare che questa tendenza dilaghi è indispensabile che lo Stato opponga da subito una risposta ferma. Tutti coloro che rifiutano di restare nella dimensione democratica del confronto tra idee per scegliere la pura violenza, devono essere puniti. Auspichiamo per questo che la giustizia faccia innanzitutto il suo corso e verifichi la dinamica e le eventuali responsabilità dell'episodio occorso oggi a Roma. Siamo certi che la certezza di una punizione sia il miglior deterrente contro nuovi casi di violenza e anche un modo per proteggere indirettamente chi, come il professor Bassetti, viene minacciato ogni giorno per il solo fatto di essere impegnato in prima linea contro il Covid. A lui e ai suoi colleghi esprimiamo tutta la nostra solidarietà e il nostro supporto". Lo afferma la deputata di Italia viva, Raffaella Paita, presidente della commissione Trasporti della Camera.