Paita: "Non c’è più tempo, via subito pedaggi dalle autostrade liguri interessate da cantieri"

Liguria - "Le dichiarazioni del ministro Giovannini sul problema dei cantieri liguri sono apprezzabili, perché dimostrano l’impegno del governo nel cercare di trovare una soluzione rispetto all’incubo che ormai da anni tortura i cittadini e autotrasportatori ma non tengono tuttavia conto del fattore temporale: la situazione è tale che non si può perdere altro tempo". Lo dichiara Raffaella paita, deputata di Italia Viva, a proposito delle parole del ministro del Mims Enrico Giovannini. "Chiediamo per questo al Mims di adoperarsi per estendere a tutti i tratti interessati dai cantieri l’esenzione dal pagamento dei pedaggi. Se i tempi del ritorno alla normalità sono ancora lunghi, bisogna almeno evitare a chi si avventuri lungo la rete autostradale ligure di pagare per trovarsi intrappolato o costretto a procedere a passo d’uomo", conclude.