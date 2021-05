Pagliari, Giampedrone esprime "sgomento" per il ponte danneggiato

Liguria - “Abbiamo subito preso contatto con il sindaco della Spezia Peracchini per avere aggiornamenti e dare tutto il supporto del caso, fortunatamente non ci sono stati feriti e la situazione non necessita di interventi di Protezione Civile. Resta però lo sgomento per il crollo improvviso del ponte sulla darsena di Pagliari, uno snodo importante per la viabilità e per il tessuto economico locale. Ci auguriamo quindi che l’Autorità Portuale, ente che ha in carico la gestione dell’opera e che l’ha realizzata, trovi quanto prima una soluzione per ripristinare il viadotto e riportare alla normalità la viabilità di quella parte della città. Serve subito un piano di interventi di urgenza.” Così l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone sul crollo del ponte della darsena di Pagliari alla Spezia, avvenuto questa mattina.