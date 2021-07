Nomine Distretti, Medusei: “Tanto lavoro da fare, vigileremo sulle segnalazioni dei cittadini”

Liguria - “Apprendo delle nomine dei nuovi direttori dei Distretti sociosanitari della provincia della Spezia, la Dott.ssa Maria Elena Cavallo, la Dott.ssa Claudia Di Bernardo e il Dott. Carlo Martini ai quali faccio i miei auguri di buon lavoro. Sono certo che si tratta di validi professionisti che sapranno dimostrare le proprie competenze rilanciando l’attività dei Distretti. Come è giusto che una commissione valuti e scelga i direttori in base a curriculum e meriti, così è giusto che i rappresentanti del territorio eletti in Regione esercitino il proprio ruolo controllando e vigilando sulle attività dei Distretti. Questo è quello che farò non solo in qualità di presidente dell'Assemblea legislativa e consigliere regionale, ma anche in qualità di medico”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, che aggiunge: “Sarà quindi mio compito vigilare sulla funzionalità dei tre Distretti della nostra provincia, ascoltando i cittadini che ogni giorno usufruiscono dei servizi del sistema sanitario, e non esiterò a segnalare alla Direzione generale e al direttore socio sanitario ogni tipologia di disservizio. Il lavoro da fare è tanto e le aspettative sono alte, soprattutto dopo che la pandemia ha confermato l’importanza della medicina territoriale per la tutela della salute della comunità”.