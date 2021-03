Nevicate nell'entroterra, consiglio regionale compatto per sostenere i piccoli Comuni

Liguria - Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato da Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo che impegna la giunta ad attivare rapidamente un tavolo di confronto con la Città Metropolitana di Genova, Province e Comuni, con il coordinamento di Anci Liguria, per individuare risorse dedicate soprattutto ai piccoli Comuni delle Aree interne, per la gestione delle emergenze nivologiche. Nel documento il consigliere ricorda che i recenti eventi meteo nelle valli del savonese e del genovesato hanno richiesto interventi straordinari a carico delle finanze delle amministrazioni locali, già condizionate anche dalla gestione emergenziale sanitaria.



Sempre con l'approvazione di tutti i presenti è stata approvata anche la proposta presentata da Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini), e sottoscritta dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a valutare la possibilità di stanziare risorse nella prima variazione di bilancio utile a parziale ristoro dei Comuni che hanno dovuto far fronte all’emergenza neve dei mesi scorsi. Nel documento si rileva che fra dicembre e gennaio l’entroterra è stato colpito da persistenti e abbondanti nevicate, fra le più consistenti degli ultimi dieci anni, e che la situazione ha provocato molti disagi ai quali le amministrazioni comunali hanno cercato di porre rimedio andando, presumibilmente, oltre le disponibilità allocate sui corrispondenti capitoli di bilancio.

L’assessore alla protezione civile regionale Giacomo Giampedrone, rispondendo ai due ordini del giorno, ha ribadito l’impegno della giunta per sostenere le amministrazioni comunali.