Natale (Pd): "Serve nuova organizzazione per i pazienti colpiti da patologie tempo dipendenti"

Liguria - Una nuova organizzazione per la gestione dei pazienti colpiti dalle cosiddette patologie tempo dipendenti in una realtà, la nostra, distante rispetto ai centri policlinici più importanti. Infatti ancora oggi chi è vittima di un ictus, per fare un esempio, se la malattia si manifesta in orario notturno, il trasferimento presso un centro che dispone della neurochirurgia, nel nostro caso Genova, deve avvenire utilizzando una ambulanza perché l’elicottero ad oggi in servizio non è autorizzato per i voli notturni. Sarebbe più rispondente alle esigenze intervenire presso la nostra struttura ospedaliera. “Con la mia interrogazione, nata dal confronto con il Forum Sanità del Partito Democratico della Spezia, voglio proporre alla Giunta Regionale -ribadisce il Consigliere Natale - di superare questa situazione intervenendo in due direzioni: modificare il servizio di elitrasporto e, soprattutto, istituire anche in Liguria l’equipe mobile di neurochirurgia e neuroradiologia interventistica da destinare alle principali strutture ospedaliere della regione non sede di DEA di II livello e quindi sprovviste dei reparti di neurochirurgia, cardiochirurgia e neuroradiologia interventistica". "Auspichiamo-affermano i responsabili del Forum Sanità - che la Giunta Regionale recepisca questa istanza nell’esclusivo interesse della nostra comunità. La nostra proposta nasce anche dal confronto con quanto accade nelle altre regioni. In molti casi l’istituzione dell’equipe mobile ha rappresentato una soluzione che ha risolto molti problemi collegati a questo tipo di patologie".