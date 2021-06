Natale (Pd): "Regolamento che disciplina allevamento uccelli va rivisto"

Liguria - "Chiarezza. Chiediamo che ci sia un intervento legislativo regionale per mettere la parola fine sulle modalità di allevamento e di detenzione degli uccelli utilizzati dai cacciatori come richiami. I cacciatori sono sempre più preoccupati delle conseguenze penali per la mancanza di una norma certa sulle modalità con le quali allevare e mantenere i volatili". Così Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico: "Dalla Regione tante parole ma nessun passo ufficiale nella direzione richiesta: un intervento legislativo capace di definire in maniera puntale la disciplina specifica. E’ possibile che siano le singole associazioni di cacciatori a rivolgersi ad Ispra per avere delucidazioni? No. La giunta che fa? Niente". "No, non è un problema interpretativo e non è nemmeno possibile chiedere a chi fa i controlli di usare buonsenso - continua Natale -. Il buonsenso lo devono usare i consiglieri di maggioranza del consiglio regionale nel portare le modifiche necessarie affinché i cittadini non paghino per errori di altri".