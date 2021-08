Mezzo milione per progetti sul territorio e prevenzione del dissesto per i piccoli Comuni

Liguria - “Nella seduta del consiglio di ieri ho voluto sottolineare con forza la necessità di fornire fondi adeguati ai piccoli comuni per interventi sul territorio anche a livello di messa in sicurezza idraulica. Ho proposto quindi un emendamento al bilancio per lo stanziamento di 500 mila euro dedicato interamente alla progettazione di manutenzione straordinaria e mitigazione del rischio idrogeologico”, commenta il consigliere Armando Sanna dopo che il testo dell’emendamento a sostegno dei progetti dei piccoli comuni in consiglio regionale è stato rivisto e accorpato a un altro a sostegno del dissesto idrogeologico nell’entroterra e approvato.



“I piccoli Comuni incontrano diverse difficoltà nella progettazione e programmazione degli interventi sul territorio soprattutto quando si tratta di prevenzione dei pericoli che vengono dal rischio idraulico. Sono problematiche che conosco bene e per questo ho voluto che si trovasse attraverso die finanziamenti aggiuntivi di risolvere”, conclude il consigliere.