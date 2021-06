Menini (Cambiamo): "Festival Paganiniano dà lustro al territorio"

Liguria - Questa mattina, nella sala Trasparenza della Regione Liguria è stato presentato il 'Festival Paganiniano di Carro' che porterà eventi sul territorio dal 17 luglio al 14 agosto. 20 concerti sparsi per tutto l'estremo levante ligure, per festeggiare la manifestazione, giunta alla sua ventesima edizione.



"Il Festival Paganiniano di Carro si conferma un punto di riferimento per gli appassionati. La ventesima edizione regala addirittura 20 appuntamenti che nell'arco di un mese attraversano la Val di Vara, ma anche le Cinque Terre toccando la città della Spezia - dichiara Ilaria Cavo, assessore regionale alla cultura e allo spettacolo - È la testimonianza di una forte vitalità nel nome del più grande violinista della storia della musica, Niccolò Paganini. Il calendario di questo Festival conferma una forte attenzione ai giovani artisti che si coniugherà con alcune esibizioni e con un vero e proprio campus estivo. La musica è cultura, ma è anche formazione: un binomio in cui Regione crede fortemente e che mai come in questa estate può essere vincente”.



"Siamo felicissimi, come ogni anno, di poter riabbracciare il 'Festival Paganiniano di Carro', ma per questa edizione la gioia raddoppia perché si tratta della ventesima volta che la manifestazione prende vita e una tale longevità deve essere per noi un grande motivo di orgoglio. - conclude Daniela Menini, consigliera regionale di Cambiamo! - Si tratta di un festival dalla formula rodata, con qualche rivisitazione perché anche le novità devono avere il giusto risalto. Le parole chiave rimangono quelle di sempre: Paganini, l'estate, ma soprattutto la Val di vara e la Riviera ligure; mentre ritornerà il campus musicale per gli allievi del Conservatorio, accompagnato da nuove location per gli appuntamenti e si troverà anche il modo di esaltare i talenti virtuosi dei giovanissimi. Una kermesse imperdibile, in definitiva, che darà lustro al nostro territorio incentivando anche il lavoro delle attività commerciali che, dopo questo periodo di pandemia, hanno un grande bisogno, come tutti noi, di tornare alla normalità".