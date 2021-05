Manucci: “Ottimi propositi per ripartenza ma coprifuoco è misura aberrante che rischia di bloccare il turismo"

Liguria - Sauro Manucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, si oppone in modo netto alla misura del coprifuoco ancora presente all’interno del nuovo “decreto Draghi”. Abbiamo lavorato bene sia in regioni, sia in comune alla Spezia per aumentare esponenzialmente il turismo, molti risultati sono stati raggiunti e i numeri ci sono testimoni. L’ultimo provvedimento fondamentale che ci ha resi capofila della riapertura turistica e ci ha dato modo di essere più credibili dal punto di vista dei servizi offerti è stata l’assicurazione sanitaria per i visitatori che dovessero ammalarsi in Liguria a causa del Covid-19. I provvedimenti presi, però, rischiano di non bastare, i viaggiatori sono scoraggiati dal coprifuoco e dai numerosi disservizi presenti sulle autostrade liguri. In parlamento Fratelli d’Italia ha presentato più volte la richiesta di abolizione immediata del coprifuoco, purtroppo, la maggioranza ha ravvisato la necessita di bocciare tal proposta in nome di una tutela non confermata da alcuno studio scientifico. Il nostro impegno sarà massimo per poter rilanciare al meglio la Nostra regione in modo da dar sollievo a quelle tante attività commerciali oggi in difficoltà.