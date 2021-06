Mantero: "In Senato si discuta al più presto la revisione dei rapporti con la Chiesa"

Liguria - Il senatore Mantero interviene duramente sulle recenti notizie apparse sui media, circa l’intervento della Segreteria di Stato Vaticana, attraverso i propri canali diplomatici, per chiedere formalmente al Governo Italiano di modificare il cosiddetto ddl Zan: “Alla luce di queste ingerenze, l’Italia si dimostri uno Stato veramente laico e calendarizzi, nel più breve tempo possibile, la mozione presentata e sottoscritta nel 2019, da me e da un nutrito gruppo di parlamentari laici di diversi schieramenti, che intende rivedere i rapporti tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano, in occasione dei 90 anni del Concordato”.



La mozione prevede tra l'altro, la sostituzione dell'ora di religione con un'ora di educazione civica, il recupero dell'ICI sui beni immobili della Chiesa e di rivedere la ripartizione dell’8 x mille.



Il senatore conclude mandando una stoccata agli ex compagni pentastellati: “Visto che i Cinque Stelle si sono sempre professati un movimento laico, salvo qualche sporadico bacio alle reliquie di San Gennaro, sottoscriva la mozione e ne appoggi la calendarizzazione d’urgenza”.